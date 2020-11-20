Путин поздравил удмуртский музей им. Кузебая Герда со 100-летним юбилеем

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля в пятницу.

В своем обращении президент России отметил, что коллектив Национального музея Удмуртской Республики имени Кузебая Герда все это время хранит верность замечательным традициям предшественников, пополняет коллекции редких книг и предметов быта и археологических находок.

Сотрудники музея следуют высоким профессиональным стандартам музейного дела и краеведения, реализуя различные исследовательские и образовательные программы, отметил президент. «И конечно, очень важно, что сегодня вы активно используете медиатехнологии, интернет-площадки, которые помогают собрать вместе большую аудиторию, привлечь новых единомышленников, всех, кто хочет принять участие в ярких, интересных просветительских проектах»,— подчеркивается в обращении президента.

Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда был создан в ноябре 1920 года Исполкомом Ижевского городского Совета как Ижевский музей местного края.