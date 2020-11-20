В Петербурге откроется выставка работ ирландского дизайнера шляп Филипа Трейси

Экспозиция заработает в Музее современного искусства «Эрарта», сообщили в пресс-службе учреждения.

Публика увидит 46 работ мастера, среди которых экстравагантные головные уборы из клипов певицы Леди Гаги, а также сделанные на заказ аксессуары для коллекций модельера Александра Маккуина.

Представленные на выставке шляпы были хитами экспозиции «Шляпы в XXI веке», состоявшейся в Эрарте в 2015 году. В этот раз будут показаны и другие творения мастера, которые ранее не выставлялись в России, в том числе новинки за последние пять лет.

Перед открытием Трейси сам приехал в Санкт-Петербург, чтобы лично оформить выставку. «Я с большим трепетом отнесся к приглашению. Помню, как горячо принимали мою выставку в прошлый раз», — сказал модельер на пресс-конференции.