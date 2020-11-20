Правительство выделит 4,2 млрд рублей 500 организациям кинематографии

Помощь будет распределена через Фонд кино, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал о намерении кабмина до конца года выделить 4,2 млрд рублей из Резервного фонда для поддержки кинематографической отрасли. В Минкультуры уточнили, что правительство одобрило соответствующее предложение министерства.

В условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции решение позволит поддержать киноиндустрию, в том числе кинотеатры и кинопроизводителей.

Помощь позволит получателям компенсировать часть своих долговых обязательств, накопленных из-за приостановки деятельности организаций, а также часть недополученной прибыли из-за падения объема рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров.

В конце марта кинотеатры страны закрылись по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Также на период самоизоляции приостанавливали свою деятельность киностудии.