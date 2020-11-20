Налоговики заморозили счета фонда Олега Ефремова

20.11.2020
Благотворительный фонд Олега Ефремова занимался организацией вечеров памяти покойного актёра. В состав его руководства входят пять человек, в том числе сын советского артиста Михаил Ефремов.
Как стало известно, Федеральная налоговая служба заморозила сначала счета Михаила Ефремова, а затем и счета его фонда в Промсвязьбанке.
В настоящее время Ефремов ждёт этапа в колонию ИК-4 в Белгородской области. Его новые адвокаты пытаются достичь договоренности с потерпевшими о подаче совместного прошения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании.