Налоговики заморозили счета фонда Олега Ефремова

Учреждение принадлежит сыну актера Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП, сообщает Telegram -канал Mash .

Благотворительный фонд Олега Ефремова занимался организацией вечеров памяти покойного актёра. В состав его руководства входят пять человек, в том числе сын советского артиста Михаил Ефремов.

Как стало известно, Федеральная налоговая служба заморозила сначала счета Михаила Ефремова, а затем и счета его фонда в Промсвязьбанке.

В настоящее время Ефремов ждёт этапа в колонию ИК-4 в Белгородской области. Его новые адвокаты пытаются достичь договоренности с потерпевшими о подаче совместного прошения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании.