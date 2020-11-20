МХАТ им. Горького покажет премьеру спектакля «Нюрнбергский вальс»

Постановка расскажет историю любви на фоне исторического процесса, сообщает пресс-служба театра.

Премьера спектакля приурочена к годовщине Нюрнбергского трибунала и пройдет в декорациях, воспроизводящих интерьеры знаменитого «зала 600» Дворца правосудия. Зрители почувствуют себя очевидцами Нюрнбергского процесса, став свидетелями исторического трибунала и параллельно с ним — трагической любви между русской аристократкой-эмигранткой и советским разведчиком.

В основу спектакля легла пьеса драматурга и крупнейшего специалиста по Нюрнбергскому трибуналу Александра Звягинцева «И воздастся вам...», созданная на основе второй части книги «На веки вечные».

«Родные по языку, по крови люди, они принадлежат двум разным лагерям: он — сын бедняков, убежденный большевик, она — дочь русских аристократов-эмигрантов, монархистка по убеждениям, носительница дореволюционной культуры. Оба понимают: их любовь невозможна, они принадлежат разным мирам, и есть силы, которые не допустят, чтобы влюбленные оставались вместе», — говорится в сообщении.