Центр имени Поленова проведет творческую лабораторию «Наследники традиций»

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Молодёжная творческая лаборатория «Наследники традиций» пройдет в Центре русского фольклора ГРДНТ им. В. Д. Поленова с 21 по 22 ноября. Мероприятие направлено на обмен опытом и взаимодействие творческих коллабораций коллективов – участников одноимённого Всероссийского детско-юношеского форума.

Из-за эпидемиологической обстановки лабораторию перенесли в онлайн-формат. Это позволит охватить широкую аудиторию интересующихся традиционной народной культурой, отмечается в сообщении.

Ознакомиться с программой творческой лаборатории «Наследники традиций» можно по ссылке https://bit.ly/3nFDs6K.

Кульминацией проекта станет онлайн-концерт «Наследники традиций». Он состоится 22 ноября в 16:00 на YouTube-канале ГРДНТ им. В.Д. Поленова.