Минкультуры подготовит дорожную карту восстановления Южной крепостной стены в Дербенте

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 ноября первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин посетил Дербент, осмотрев место обрушения Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. По итогам посещения Обрывалин поручил в недельный срок подготовить детальную дорожную карту по восстановлению разрушенных элементов крепости, а также дальнейшему ее сохранению.

По словам замминистра, в карте будут обязательно отражены этапы и сроки по проведению противоаварийных работ. «В первую очередь необходимо предотвратить дальнейшие динамические разрушения, оградить участок и обеспечить безопасность. Параллельно будет вестись разработка проекта реставрации, а после этого займемся реализацией комплекса научно-реставрационных работ», — отметил Обрывалин.

Планируется, что необходимые мероприятия на стене будут завершены до конца 2022 года, пояснил чиновник.

Южная крепостная стена рядом с воротами Орта-Капы в Дербенте частично обрушилась в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года. Причиной стало намокание исторической кладки в связи с длительными проливными дождями.