Определены страны проведения Дней духовной культуры России в 2021 году

О результатах совещания оргкомитета сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Заседание Оргкомитета по проведению Дней России в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера провела 17 ноября замминистра культуры Алла Манилова совместно с сопредседателями – замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополитом Волоколамским Иларионом.

В связи с эпидемиологической ситуацией большинство мероприятий 2020 года перенесли на 2021 год. Однако, несмотря на пандемию и ограничения в России и за рубежом, проект Дни духовной культуры России является важной составляющей российского культурного сотрудничества с иностранными партнерами, вызывает широкий интерес и пользуется неизменным успехом у иностранной публики, отметила Манилова.

В прошлом году его зрителями и участниками стали 60 тысяч зарубежных граждан, подчеркнула замминистра.

«Надеемся в 2021 году реализовать масштабные комплексные мероприятия Дней духовной культуры России во Франции, в Бельгии и Люксембурге в рамках «Русских сезонов». Также комплексы мероприятий состоятся в Финляндии, Чехии, Словакии, Венгрии, Киргизии и Узбекистане, Сирии и Ливане, Японии. Многие программы уже готовы и ждут только открытия границ», — отметила замминистра. По ее словам, многое возможным благодаря слаженной работе Минкультуры, МИДа и Русской Православной Церкви.