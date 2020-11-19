Мариинский театр проведет вечер памяти Майи Плисецкой и Натальи Макаровой

Постановки будут представлены 20 и 21 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

20 ноября в день рождения Майи Плисецкой будут показаны «Кармен-сюита» и сцены из балета «Дон Кихот». В памятный вечер на сцену выйдут Рената Шакирова, Алина Сомова, Владимир Шкляров, Андрей Ермаков и Александр Сергеев.

21 ноября в честь Натальи Макаровой будет показан балет «Жизель» с участием Надежды Батоевой, Кимин Кима и Ивана Оскорбина.

Многие годы Майя Плисецкая была другом Мариинского театра, почетным гостем его фестивалей и премьер. «Вдохновленные ею, воплощенные на сцене при ее непосредственном участии сочинения Родиона Щедрина сегодня занимают почетное место в репертуаре Мариинского театра», — говорится в сообщении.

В память о балерине на сайте театра подготовлена выставка ее фотографий на сцене и в залах Мариинского.

Танец Натальи Макаровой для зрителей многих стран в 1970-1980-е был воплощением великих традиций русской школы классического танца. Ее образами Одетты-Одиллии, Джульетты и Авроры восхищались зрители Американского театра балета, Лондонского Королевского балета, Балета Марселя и многих театров мира.

В 1970-м Наталья Макарова приняла решение остаться на Западе, и следующие двадцать лет ее пути были связаны с ведущими мировыми сценами. Но свой последний спектакль Макарова станцевала на родной сцене в Мариинском театре в 1991 году.

Юбилею Натальи Макаровой посвящены выставки на сайте и в фойе театра с избранными фотографиями петербургского периода в карьере балерины.