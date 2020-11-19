Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художника Бархина

Заявление министра культуры распространила пресс-служба ведомства.

По словам Ольги Любимовой, творчество Бархина придавало необычность атмосфере спектаклей, делая их украшением культурной жизни России.

Народный художник РФ Сергей Бархин скончался в 82 года. Как рассказал режиссер Михаил Левитин, в последние годы художник страдал от рака легких.

Потомственный архитектор и художник начал творческий путь в театре «Современник», с тех пор его жизнь неразрывно была связана с театром, отметила Любимова.

«Благодаря его творчеству спектакли обретали необычайную атмосферу и становились настоящим украшением культурной жизни страны. За долгие годы своей профессиональной карьеры он подарил зрителю немало прекраснейших образов, запечатленных в декорациях, сотрудничал с известными мастерами театрального дела», — говорится в сообщении министра культуры.