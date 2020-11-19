В Петербурге представили книгу о мореплавателе Иване Крузенштерне

Выход книги приурочен к 250-летию путешественника, которое отмечается в этом году, рассказала исполнительный директор Всемирного клуба петербуржцев Наталья Сидоркевич.

Книга выпущена Всемирным клубом петербуржцев при поддержке ПАО «Газпром» в рамках культурно-просветительского проекта и будет разослана по библиотекам России и стран ближнего зарубежья. «Цифровая копия будет размещена на сайтах Президентской библиотеки им. Ельцина и библиотеки Русского географического общества», — рассказала Сидоркевич.

Книга стала итогом труда 35 авторов, которые в течение восьми лет собирали и изучали сведения о жизни, службе и научной деятельности Крузенштерна. По словам исследователя и издателя книги «Круг Крузенштерна» Алексея Крузенштерна, работа над книгой далась очень тяжело, новые факты о мореплавателе узнавали уже после отправки книги в печать.