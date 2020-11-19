В Севастополе обнаружена античная керамическая мастерская возрастом более 2200 лет

Об открытии сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Следы керамической мастерской IV-III веков до нашей эры обнаружили археологи во время раскопок на мысе Хрустальный в Севастополе. Это остатки печей для обжига, площадка для сушки изделий и фрагменты керамики.

По словам ученых, такие находки чрезвычайно редки, потому что из-за высокой пожароопасности гончарные производства обычно находились за пределами городов, и найти их можно лишь случайно. Последний раз гончарные печи эллинистического времени были найдены за южной оборонительной стеной Херсонеса Таврического около 70 лет назад, в 1950-е годы.

«Обнаружение крупных гончарных производственных комплексов эллинистического времени — интересное археологическое открытие, позволяющее говорить о высоком уровне развития местного гончарного производства, о жизни и быте населения Херсонеса», — сказал руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН Сергей Внуков.

Экспедиция Института археологии РАН ведет раскопки на объекте культурного наследия «Форт Меншиков», который расположен на мысе Хрустальный, с февраля 2020 года. За это время удалось обнаружить не только памятники и находки XIX-XX веков, но и археологические объекты эпохи эллинизма IV-III веков до нашей эры: отрезок древней мощеной дороги, хозяйственные ямы, остатки каменных стен. Вероятно, эти постройки относились к большой античной усадьбе, которая находилась примерно в двух километрах от Херсонеса Таврического – на хоре, сельскохозяйственной округе города.

Самой значительной находкой последней недели стал обнаруженный на этой территории крупный керамический производственный комплекс. Археологи расчистили четыре печи размером около 3 х 3 метра для обжига керамики, сложенные из сырцовых кирпичей. В двух круглых печах обжигали посуды и амфоры, еще две, квадратные, вероятно, использовали для обжига черепицы.

Немногочисленные находки подтверждают, что здесь находилось керамическое производство. В одной из круглых печей археологи нашли керамические грузила для ткацких станков с клеймами, в слое другой печи обнаружен небольшой керамический штамп для нанесения орнамента на глиняные изделия. Рядом с печами были найдены немногочисленные фрагменты бракованной черепицы и амфор.

Недалеко от печей была расчищена площадка шириной около 10 метров, вымощенная фрагментами пережженных сырцовых кирпичей и амфор. Вероятно, здесь изготавливали и сушили керамические изделия.

В Херсонесе, который экспортировал значительное количество вина, существовал устойчивый спрос на винную керамическую тару – амфоры. Разумеется, в таком крупном городе не могло не быть мастерских, массово производивших эту тару. Но обнаружить следы гончарных производств, которые находились за чертой города, на обширной сельскохозяйственной территории Херсонеса, сложно.

«Исследования на участке не закончены и, несомненно, нас ждут еще открытия. Найденная мастерская, изученная на современном методическом уровне, даст возможность детально реконструировать античное прошлое Севастополя и решить ряд сложнейших научных вопросов, касающихся технологии и организации керамического производства, импорта товаров в амфорах и датировки слоев и находок», — отметил руководитель раскопок Сергей Ильяшенко.