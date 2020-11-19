Московский симфонический оркестр сыграет Брамса и Дворжака под управлением Татарникова

Концерт состоится 25 ноября в Большом зале Консерватории им. П.И. Чайковского, сообщает пресс-служба МГАСО.

Слушателям представят программу, составленную из сочинений двух величайших композиторов позднего романтизма — Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака.

«По масштабу творческой личности Иоганнеса Брамса часто сравнивают с двумя другими великими фигурами немецкой музыки – Бахом и Бетховеном: искусство каждого их них знаменует кульминацию целой эпохи в истории музыки. Особое место в творческом наследии композитора занимает Скрипичный концерт ре мажор. Сочинение, посвященное Брамсом своему близкому другу, скрипачу Йозефу Иоахиму, поражает трудностью сольной партии, рассчитанной на выдающиеся технические способности солиста. Концерт проникнут типично брамсовским ощущением светлой торжественности, которое лишь изредка нарушают вторгающиеся в движение музыки драматические образы», — говорится в сообщении МГАСО.

Сольную партию в концерте исполнит Никита Борисоглебский, лауреат звания «Заслуженный артист России», лауреат международных состязаний, среди которых XIII конкурс имени П. И. Чайковского в Москве (2007, II премия и пять специальных призов), конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе (2009, V премия). В 2010 году музыкант завоевал I премию на конкурсах имени Ф. Крейслера в Вене и имени Я. Сибелиуса в Хельсинки, а в 2013-м стал обладателем Гран-при конкурса Monte Carlo Violin Masters в Монако.

Во втором отделении прозвучит Девятая симфония «Из Нового света» чешского композитора Антонина Дворжака, созданная под впечатлением от пейзажей Великой американской равнины и ее жителей.

«Дворжак однажды заметил, что где бы он ни творил, в Америке или Англии, он всегда писал истинно чешскую музыку. Не случайно в его последней симфонии причудливые ритмы индейского и негритянского фольклора тесно переплелись с песенностью родной Чехии», — отмечается в сообщении.