«Союзмультфильм» запустил всероссийский кастинг на озвучку Котенка в новом «Ну, погоди!»

Итоги конкурса будут подведены 31 декабря, рассказали в пресс-службе студии.

Первый цикл эпизодов нового сериала будет называться «Ну, погоди! Каникулы». Мультфильмы расскажут о приключениях героев на отдыхе.

Второстепенным персонажем первых серий перезапущенного проекта станет Котенок. Это будет отважный маленький герой, обладающий уникальным свойством оказываться «не в том месте и не в то время», рассказали в пресс-службе.

Котенок часто становится «невольным участником или даже орудием в вечной погоне Волка за Зайцем», уточнили в студии. При этом он способен сохранять невозмутимость, несмотря ни на что.

Участие в кастинге может принять каждый желающий в возрасте от шести лет. Ему потребуется записать одну или несколько фраз героя на видео и опубликовать такой пост в соцсетях Instagram или «ВКонтакте». Итоги конкурса будут подведены 31 декабря.