Садальский припомнил отказавшемуся от господдержки Боярскому «сына-миллиардера»

Актер поддержал и одновременно пожурил коллегу в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

В ходе беседы Станислав Садальский согласился с высказыванием Михаила Боярского о том, что в период пандемии коронавируса артисты не имеют права жаловаться на безденежье. Многим людям сейчас намного тяжелее, подчеркнул актер.

«Боярский, который призвал всех мужчин-артистов идти работать в другие отрасли, прав. Артист не имеет права жаловаться», — заявил Садальский. Артист, который не умеет зарабатывать, не артист, хотя провинциальным артистам в театрах действительно надо помогать, считает он.

При этом Садальский критически прошелся по самому «Д’Артаньяну», напомнив ему про богатых родственников. «У Боярского сын — миллиардер, которого он пристроил. Поэтому ему легко рассуждать, включил в свое время питерские связи», — заявил актер.

Ранее Михаил Боярский, сын которого является депутатом Госдумы РФ, заявил о том, что никогда не попросил бы у государства поддержки в тяжелый период. Вместо этого он предпочел бы пойти работать в такси, заявил актер.