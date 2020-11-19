Петербургский актер из «Трех мушкетеров» порезал азербайджанцев, укравших его смартфон

Об обстоятельствах инцидента стало известно из петиции в защиту артиста Дмитрия Круглова на Change . org

Как следует из обращения, 14 ноября профессиональный фехтовальщик, участник исторических реконструкций и актер из фильма «Три мушкетера» Дмитрий Круглов стал жертвой уличных воров, укравших у него из кармана мобильный телефон.

Инцидент произошел в районе перекрестка проспекта Ударников и проспекта Наставников, где к актеру подошли двое приезжих с вопросом «Закурить не найдется?», после чего полезли якобы с дружескими объятиями. Сразу после этого Круглов обнаружил пропажу телефона и догнал злоумышленников, потребовав вернуть смартфон. Началась перепалка, переросшая в драку с применением «штафетины» и ножа, в ходе которой Круглов ранил азербайджанцев в живот, голень и бедро, после чего схватил их телефоны и убежал.

Утром следующего дня, 15 ноября, Круглов попытался получить записи камер видеонаблюдения универсама «Верный», расположенного рядом с местом инцидента. Однако выяснилось, что они направлены на сам магазин, и произошедшее в их поле видимости не попало, поэтому он не стал сообщать о произошедшем в полицию.

17 ноября полиция сама пришла к актеру. Круглова задержали, у него дома провели обыск, изъяв спортинвентарь и макеты оружия на экспертизу.

19 ноября, в 14:00 в Красногвардейском суде Петербурга на улице Краснодонской, 14 состоится предварительный суд по вопросу избрания Круглову меры пресечения. По предварительным сведениям, правоохранители хотят арестовать его.