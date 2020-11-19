Ефремов может потерять шанс на отбытие срока в «элитной» колонии

Об этом журналистам рассказал его адвокат Павел Хархорин, пишет «Московский комсомолец».

Как объяснил один из адвокатов Ефремова, окончательное решение по поводу колонии, где будет отбывать срок лишения свободы актер, пока еще не принято. Это означает, что место этапирования может быть изменено, пояснил адвокат.

Ранее сообщалось, что Ефремов будет отбывать срок лишения свободы в исправительной колонии №4 в поселке Алексеевка Белгородской области. В свое время там находились футболисты Кокорин и Мамаев, осужденные за участие в драке с московским чиновником.

Правозащитник Аркадий Бармин сообщал о том, что Ефремову максимально пойдут навстречу, обеспечив ему не только специальные условия, но и уважительное обращение по имени-отчеству.

Сейчас артист всем доволен и жалоб не озвучивает, отметил адвокат. «Михаил Олегович один в камере, абсолютно всем доволен, ни в чем не нуждается, ни на что не жалуется. Свой день рождения он справлял уже тут, в изоляторе», — пояснил он.

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Позднее суд снизил срок его заключения до 7,5 лет.