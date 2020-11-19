НОВАТ представит балеты «Дон Кихот», «Спартак» и «Лебединое озеро»

Спектакли пройдут в театре в ноябре и декабре, сообщила пресс-служба учреждения.

На сцене НОВАТа выступят российские артисты, востребованные на самых знаменитых сценах мира — Наталья Осипова, Иван Васильев, Денис Родькин, Игорь Цвирко.

27 ноября на сцене НОВАТа выступит дуэт танцовщиков. Прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова и солист Большого театра Игорь Цвирко исполнят главные партии в балете «Дон Кихот» Л. Минкуса.

2 декабря заслуженный артист России, премьер Михайловского театра Иван Васильев исполнит заглавную партию в спектакле «Спартак» в версии Юрия Григоровича. 4 декабря знаменитый танцовщик выступит в роли Злого гения в балете «Лебединое озеро».

4 декабря премьер Большого театра России Денис Родькин исполнит партию Принца Зигфрида в балетном шедевре П. И. Чайковского «Лебединое озеро».