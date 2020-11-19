Белорусская актриса Любовь Румянцева умерла в 77 лет

О смерти артистки сообщило в среду агентство БелТА по информации киностудии «Беларусьфильм».

«Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра»,— говорится в сообщении студии. В фильмографии актрисы — десятки блестяще сыгранных ролей, подчеркнули авторы публикации.

Любовь Григорьева получила широкую известность в Советском Союзе благодаря главной роли в фильме по повести Василя Быкова «Альпийская баллада» (1965). Картина рассказывает историю советского военнопленного и итальянки, которые сбежали из нацистского концлагеря.

Актриса сыграла также главные роли в фильмах «Колыбельная» (1959), «Дорога на Рюбецаль» (1971), а также в ленте «Житие и вознесение Юрася Братчика» (1967) по повести Владимира Короткевича, которая не была допущена к прокату и пролежала «на полке» до 1989 года.

Любовь Румянцева много лет играла на сцене Театра-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм». В числе спектаклей с ее участием такие постановки, как «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзаминова» и другие.