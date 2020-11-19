Школа акварели Сергея Андрияки будет передана в ведение Минкультуры России

19.11.2020

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки была  подведомственна департаменту культуры Москвы. Теперь она передается в ведение федерального ведомства культуры вместе с входящим в нее музейно-выставочным комплексом.

«Минкультуры России будет осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения», — говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По тексту документа, Росимущество, Минкультуры России и правительство Москвы должны обеспечить осуществление необходимых мероприятий по передаче в собственность Российской Федерации имущества, находящегося в собственности города Москвы и закрепленного за учреждением.