Школа акварели Сергея Андрияки будет передана в ведение Минкультуры России

19.11.2020
Ранее Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки была подведомственна департаменту культуры Москвы. Теперь она передается в ведение федерального ведомства культуры вместе с входящим в нее музейно-выставочным комплексом.
«Минкультуры России будет осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения», — говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
По тексту документа, Росимущество, Минкультуры России и правительство Москвы должны обеспечить осуществление необходимых мероприятий по передаче в собственность Российской Федерации имущества, находящегося в собственности города Москвы и закрепленного за учреждением.