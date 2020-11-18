Минстрой будет учитывать мнение экспертов при работе с памятниками культуры

Об этом сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Министерство строительства и ЖКХ будет учитывать мнение реставраторов и архитекторов в случае восстановления памятников культуры, пояснил Стасишин. По его словам, это будет решаться на базе создающегося единого государственного заказчика в сфере строительства.

Ведомство будет пользоваться указаниями людей, которые разбираются в том, как производится реставрация, пояснил чиновник. По его словам, Минстрой будет прислушиваться к мнению экспертов в вопросах о том, что такое история и культура России, которую нужно сохранить и восстанавливать.

Замминистра отметил, что после создания единого госзаказчика вести государственную политику в области культурного наследия и архитектурного надзора будут те же эксперты, которые заняты в этой сфере и сейчас.