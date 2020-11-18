В Минске открылась выставка современного художественного текстиля и авторского костюма из России

Экспозиция начала работу в столице Белоруссии 17 ноября, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка современного российского художественного текстиля, авторского костюма и аксессуаров получила название «Эпоха, люди, жизнь. Пространство искусства ХХ века». Ее организовали эксперты Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

Проект входит в многолетнюю комплексную программу «Наследие Содружества. Традиции для будущего». Открытие выставки предварило видеообращение, записанное замминистра культуры РФ Аллой Маниловой.

В своем выступлении чиновница подчеркнула, что программа «Наследие Содружества. Традиции для будущего» в этом году отмечает свое пятилетие. «Ядром программы является выставочная деятельность, представляющая наследие и современные направления искусства стран содружества», — подчеркнула Манилова.

Выставка знакомит с более 200 экспонатами, среди которых геометрические орнаменты Татьяны Тихомировой, эскизы тканей заслуженного художника России Ларисы Рубцовой, расписанные в технике холодного батика театральные костюмы Татьяны Шихиревой и Милы Введенской.

Выставка продлится до 10 декабря 2020 года в Национальном историческом музее Республики Беларусь.