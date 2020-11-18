Библиотека имени Маяковского оцифровала эмигрантский журнал «Иллюстрированная Россия»

Издание выходило в Париже в 1920-30-х, передает пресс-служба библиотеки.

В журнале публиковались статьи лучших авторов русской литературной эмиграции — Бальмонта, Бунина, Тэффи, Куприна, Саши Черного и других. Иллюстрации к номерам создавали художники Билибин и Бенуа.

«Это телепорт в информационное поле человека, жившего сто лет назад», — комментируют публикацию в библиотеке.

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