Библиотека имени Маяковского оцифровала эмигрантский журнал «Иллюстрированная Россия»

18.11.2020
В журнале публиковались статьи лучших авторов русской литературной эмиграции — Бальмонта, Бунина, Тэффи, Куприна, Саши Черного и других. Иллюстрации к номерам создавали художники Билибин и Бенуа.
«Это телепорт в информационное поле человека, жившего сто лет назад», — комментируют публикацию в библиотеке.
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