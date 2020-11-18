Музей Метрополитен призвал защитить армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе

Об этом говорится в пресс-релизе музея, распространенном в среду, 18 ноября 2020 года.

Руководители Музея Метрополитен Макс Холляйн и Дэн Вайс обратились к мировой общественности с призывом защитить объекты армянского культурного наследия, находящиеся в Нагорно-Карабахской области.

«Как организаторы выставки «Армения!», проведенной в 2018 году и ставшей первой крупной выставкой, посвященной художественным и культурным достижениям армянского народа за четырнадцать веков, мы с ужасом и грустью наблюдаем за насилием и кровопролитием в Нагорно-Карабахском регионе», — отмечается в сообщении руководства музея.

Холляйн и Вайс призвали уважать объекты международного культурного наследия, которые обогащают мир на протяжении тысяч лет. «Утрата объектов культурного наследия — безвозвратная и серьезная кража у будущих поколений», — говорится в сообщении.