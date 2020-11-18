Советские скульптуры из снесенного СКК в Петербурге установили на «Газпром Арене»

Мужская фигура олицетворяет спорт, а женская – искусство, сообщает Fiesta . ru .

Статуи установили во вторник, 17 ноября, у исторических павильонов главного стадиона города. Мужская и женская фигуры 39 лет украшали главный вход СКК «Петербургский», говорится в сообщении.

Первоначально скульптуры были поставлены у главного входа СКК в 1981 году, спустя год после открытия спорткомплекса. Фигуры символизировали единение двух главных функций арены — спортивные и массовые культурные мероприятия.

Общая высота каждой из скульптур вместе с постаментом достигает около 8 метров. Статуи сзоданы в традициях античной пластики, местом их изготовления стал ленинградский комбинат «Монументскульптура».