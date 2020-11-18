В Тульской области восстановят имение помещиков Кульджинских

Работы по реставрации объекта культурного наследия начнутся в следующем году, передает «Россия-Культура».

Здание усадьбы Кульджинских выстроено в стиле позднего классицизма и является одной из признанных жемчужин Алексинского района. 40 назад усадьбу занимал пионерский лагерь, со времен которого на полу в здании сохранились обрывки советских газет.

В настоящее время реставраторы изучают состояние усадьбы, чтобы вернуть ей максимально достоверный исторический облик. Сохранившиеся со времен старины подлинные исторические печи покрыты краской, также остались карнизы, лепнина и потолочные розетки, которые составят основу для будущей научной реставрации, рассказал архитектор-реставратор Андрей Валяев.

Подобных памятников в регионе сохранилось 305. Тульская область стала одним из субъектов страны, обратившихся в федеральное Министерство культуры с просьбой учредить программу по их восстановлению, отмечается в сообщении.