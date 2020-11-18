Немецкая полиция задержала подозреваемых в краже сокровищ на €1 млрд из музея Дрездена

В спецоперации приняли участие 1638 полицейских, пишет The Art Newspaper Russia.

Сотрудники полиции обыскали 18 адресов в Берлине, арестовав трех подозреваемых в причастности к краже драгоценностей курфюрста Саксонии Августа Сильного из сокровищницы «Зеленые своды» в Дрездене.

В операции в берлинском районе Нойкёльн приняли участие 1638 полицейских, собранных для этого из нескольких земель Германии. Правоохранители обыскивали квартиры, гаражи и автомобили, перекрыв движение транспорта на близлежащих улицах.

По данным полиции, в краже участвовали не менее семи преступников. Сейчас полиция все еще продолжает искать сокровища и улики.

25 ноября 2019 года двое злоумышленников топором разбили витрину с тремя гарнитурами королевских драгоценностей, украшенных бриллиантами и жемчугом, в каждой из которых было 20–30 предметов. Перед этим грабители подожгли распределительный щиток, обесточив музей. Полицейские приехали на место через пять минут после сигнала, однако злоумышленники успели скрыться.