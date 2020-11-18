В Петербурге отреставрировано первое историческое здание по программе «Рубль за метр»

Об этом сообщила в среду пресс-служба КГИОП.

На фото: здание библиотеки до реставрации.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) города принял выполненные работы по зданию библиотеки Колобовых. Здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых», говорится в сообщении.

Согласование и проведение работ по реставрации здания заняли около года. В сентябре 2019 года с ООО «Петръ» был заключен договор аренды, в апреле согласована документация, в мае выдано разрешение на работы. В итоге здание было отремонтировано и приспособлено под административные цели.

Здание библиотеки было построено в 1913-1914 годах для купцов Колобовых, которые создали в Петербурге лесопильный завод и лесную биржу. Композиция библиотеки выдержана в стиле неоклассики. С 1990-х годов здание не использовалось и к моменту реставрации было в аварийном состоянии.