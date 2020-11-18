В Крыму из-за пандемии отменили новогодние корпоративы и гуляния

Об этом в среду сообщил на совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

В связи с пандемией коронавируса в зону риска попали все новогодние корпоративы, пояснил руководитель региона. По словам Аксенова, соблюдение масочного режима и контроль за ним в вечернее время представляются невозможными.

Кроме того, с учетом приезжающих отдыхать на полуостров в санатории власти будут договариваться с отельерами о соблюдении санитарной безопасности, добавил Аксенов. «Однако придется фуршеты, связанные с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить»,— подчеркнул он.

Ограничения работы не будут вводиться для отраслей экономики в целом отраслей, но с 20 декабря по 15 января в ночное время (с 22:00 до 08:00) работа увеселительных заведений будет запрещена, сообщил Аксенов. При этом они смогут работать на вынос, оговорился он.