Гран-при фестиваля «Золотая провинция» в Пензе получил пермский театр «У моста»

Церемония закрытия фестиваля состоялась во вторник в Пензенском областном драмтеатре, отмечается на сайте театра «У моста».

На фестивале театр «У моста» представил спектакль «Мачеха Саманишвили», поставленный по мотивам одноименной повести грузинского писателя Давида Клдиашвили. Режиссурой и сценографией постановки занимался Сергей Федотов, рассказал в ходе церемонии награждения замминистра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Премьера спектакля состоялась в декабре 2019 года. Давид Клдиашвили — классик грузинской литературы рубежа XIX - XX вв. Эту повесть он написал в 1896 году.

По сюжету, обедневший грузинский дворянин собирается жениться во второй раз, но его сын выступает против брака. Понимая, что отец не собирается изменить свое решения, он берется сам подобрать ему невесту.

Актеры Василий Скиданов и Владимир Ильин также удостоились диплома за лучший мужской актерский дуэт, исполненный ими в спектакле «Сиротливый Запад» по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха.