Картина Уинстона Черчилля о его образе жизни ушла с аукциона за $1,3 млн

О продаже лота говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's, распространенном во вторник.

Картина «Кувшины и бутылки» (Jugs and Bottles) была написана экс-премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965). Полотно ушло с аукциона за £983 тыс. ($1,29 млн).

Ожидаемая цена продажи картины составляла £150 тыс. - £250 тыс. На полотне изображены пустые кувшины и стаканы, стоящие на серебряном подносе, а также откупоренные бутылки бренди и скотча. Как отметили в аукционном доме, полотно наглядно демонстрирует образ жизни, который вел британский государственный деятель в своей усадьбе Чартуэлл в графстве Кент.

По мнению экспертов, с художественной точки зрения в работе прослеживается влияние британского художника Уильяма Николсона (1872-1949), являвшегося одним из учителей экс-премьера. Картина впоследствии была подарена Черчиллем американскому дипломату Авереллу Гарриману (1891-1986).