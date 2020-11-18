Боярский посоветовал оставшимся без работы артистам устроиться водителями

Такую рекомендацию коллегам народный артист РСФСР дал в разговоре с «Газетой.Ru».

Актер прокомментировал жалобы коллег на потерю доходов из-за пандемии коронавируса. По его словам, им следует найти себе другой источник заработка, но не просить денег у государства.

По словам Боярского, получать какие-то льготы должно быть стыдно для мужчины. «Я считаю, что мужик, даже в такой женской профессии, как актерская, все равно должен уметь доставать деньги любым способом», — заявил герой «Д’Артаньяна и трех мушкетеров».

Лично сам актер, по его словам, никогда бы не обратился к государству за помощью и поддержкой. Вместо этого он занялся бы поиском другой работы, если бы пришлось искать способ поправить свое материальное положение, утверждает Боярский.

«Первое, что в голову приходит — пошел бы водить машину», — заявил артист.

Ранее о трудностях в связи с пандемией рассказали Лев Лещенко, Валерий Меладзе и другие артисты.