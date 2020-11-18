Михаил Ефремов может получить помилование

Новый адвокат актера встретился с представителем потерпевших и добился заключения перемирия, рассказал kp.ru Андрей Алешкин.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова отказалась от иска к актеру о возмещении материального вреда в размере 111 тысяч рублей, которые были потрачены на похороны. В связи с этим назначенный на 23 ноября суд не состоится.

«С момента отзыва иска у семьи Захаровых больше нет претензий к моему подзащитному», — заявил Алешкин. Кроме того, потерпевшие получили возможность просить президента России о помиловании Михаила Ефремова, добавил адвокат.

По словам юриста, в настоящее время рассматривается вопрос о совместном заявлении сторон. «Мы будем настаивать на этом и надеемся, что нас услышат», — подчеркнул Алешкин.

Ранее адвокат сообщил о двух возможных вариантах для Михаила Ефремова, которые дадут ему возможность избежать длительного тюремного заключения. Для этого актер может обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, опираясь на законные основания в виде признания вины в ДТП, либо заявить о нарушении своего материального права, которое даёт возможность снизить срок вплоть до условного.