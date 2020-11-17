Добровольцы культуры встретились на первом Международном волонтерском онлайн-лагере

Мероприятие прошло 13 и 14 ноября в рамках реализации программы «Волонтеры культуры», передает пресс-служба Министерства культуры РФ.

В мероприятии участвовали эксперты из России, Великобритании, Франции, Узбекистана, США, Казахстана, Нигерии, Колумбии, Ганы, Нидерландов, Египта, Азербайджана, Камеруна, Пакистана, Туниса и Киргизии. Общее число участников форума превысило 2000 человек, в их числе волонтеры, сотрудники учреждений культуры, представители органов власти в сфере культуры и другие.

Одной из главных тем лагеря стала популяризация волонтерской деятельности в сфере культуры. В рамках международного лагеря обучение прошли более 2000 человек.

Участники обсудили важные темы, в том числе «Волонтерский центр как инструмент развития культуры», «Вектор развития региональных сообществ в условиях постпандемического мира», «Основы волонтерской деятельности в сфере сохранения культурного наследия» и «Практика сохранения объектов культурного наследия силами волонтерских сообществ».