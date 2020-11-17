На базе старейшего в Новосибирской области острога будет создан культурный центр

Культурно-исторический центр на базе Умревинского острога появится к 2023 году, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Планируется, что на территории острога создадут инфраструктуру для создания культурного и туристического центра. Сейчас территория острога открыта для самостоятельного посещения.

Умревинский острог был построен в 1703 году. Сегодня он является памятником архитектуры федерального значения.

Острог представляет интерес для историков — на его территории каждый год проводятся археологические раскопки. В сентябре 2020 года археологи нашли здесь нательный крест священника, который указан на место первой в регионе православной церкви «Трех святителей».

К историко-культурный центр войдет музейно-исторический комплекс под открытым небом и новое здание для церкви «Трех святителей». Кроме исторических зданий, на территории комплекса построят избу приказчика, оборудуют места для отдыха и недолгосрочного нахождения. Сейчас власти выделяют земельные участки из лесного фонда, чтобы определить границы культурного центра и провести в комплекс электричество.