В программу российско-итальянского кинофестиваля RIFF вошел 21 фильм

Показы будут проходить в офлайн-формате, рассказали на пресс-конференции в ТАСС представители смотра.

Количество сеансов в рамках фестиваля будет увеличено из-за ограничения по заполняемости кинозалов на 25%, отметили организаторы.

Благодаря тому, что кинотеатр «Октябрь» представляет собой большую фестивальную площадку, организаторы получили возможность добавить сеансы по фильмам, на которые имеется большой зрительский интерес. «Надеюсь, все желающие попадут на кинофестиваль», — отметил организатор смотра Александр Букреев.

Председателя жюри кинофестиваля Татьяна Данильянц сообщила, что в программу смотра включены фильмы «Хаммамет» Джанни Амелио, «Лучшие годы» Габриэле Муччино, «Колдунья приходит ночью» Микеле Соаве и другие. Зрителям покажут ленту «Маменькины сынки» Федерико Феллини, приуроченную к столетию со дня рождения итальянского классика.