Начат приём заявок на участие в международные кинофестивали в России на 2021 год

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Заявки принимаются от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся организаторами международных кинофестивалей. Тот, кто попадет в перечень международных кинофестивалей, сможет без получения прокатного удостоверения показывать фильмы зарубежного производства в рамках фестиваля.

Подать заявку можно до 1 декабря 2020 года, отмечается в сообщении.

В минувшем 2019 году в перечень вошло 212 кинофестивалей, в 2020 году — 219. В их число попали Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало», Московский международный кинофестиваль, Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» и другие смотры.

Для одобрения заявки необходимо наличие в программе фестиваля, наряду с национальными кинокартинами, фильмов зарубежного производства. При этом в составе жюри требуется присутствие как российских, так и иностранных экспертов.