Театральный режиссер Роман Виктюк умер в 84 года от последствий коронавируса

О смерти народного артиста РФ сообщила «Интерфаксу» помощник художественного руководителя театра Людмила Исакович.

В конце октября Виктюк был положен в одну из клиник Москвы на реабилитацию после перенесенной им инфекции коронавируса. Утром 17 ноября режиссера перевезли из больницы Братьев Бахрушиных в Госпиталь для ветеранов войн № 1, затем решили отправить в другую клинику, однако состояние артиста резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти его жизнь, и он скончался от анемии головного мозга.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1970 стал известен своими постановками спектаклей в театрах Москвы.

В 1988 году Виктюк поставил на сцене театра «Сатирикон» свой самый известный спектакль «Служанки», все роли в котором играли мужчины.

В 1991 году артист открыл Театр Романа Виктюка. Первой постановкой в нем стал спектакль «М. Баттерфляй». Всего режиссер за свою творческую биографию поставил более 250 спектаклей.