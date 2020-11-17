Театральный режиссер Роман Виктюк умер в 84 года от последствий коронавируса

17.11.2020
В конце октября Виктюк был положен в одну из клиник Москвы на реабилитацию после перенесенной им инфекции коронавируса.
Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. В 1970 стал известен своими постановками спектаклей в театрах Москвы.
В 1988 году Виктюк поставил на сцене театра «Сатирикон» свой самый известный спектакль «Служанки», все роли в котором играли мужчины.В 1991 году артист открыл Театр Романа Виктюка. Первой постановкой в нем стал спектакль «М. Баттерфляй». Всего режиссер за свою творческую биографию поставил более 250 спектаклей.