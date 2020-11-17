Лещенко заявил о бедственном положении российских артистов из-за пандемии

Известный советский и российский эстрадный артист пожаловался на трудности в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Певец заявил, что многие российские звезды шоу-бизнеса сегодня столкнулись с такой же проблемой. По словам Лещенко, даже ему самому приходилось просить помощи у знакомых.

Около 20-30 артистов накопили какие-то деньги, но другие бедствуют, подчеркнул Лев Лещенко. «Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет», — подчеркнул он.

При этом многие артисты в этой ситуации обязаны еще и содержать свои коллективы, добавил исполнитель. В это время им приходится и платить налоги, добавил певец.

При том, что пенсионеры получают хотя бы пенсию, российские артисты сейчас не получают вообще ничего, подчеркнул Лещенко.