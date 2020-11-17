Находки в центре Рима рассказали археологам о целом зоопарке во дворце Калигулы

Дворец скандального императора окружал сад с фонтанами и экзотическим зверинцем, сообщает The Times.

В ходе исследований ученые нашли в центре итальянской столицы руины дворца, которые оказались под офисами института пенсионного обеспечения врачей Enpam на площади Витторио Эмануэле II.

Дворец был возведен рядом с Эсквилинским холмом — одним из семи холмов, на которых был основан Рим. Археологи нашли такие артефакты, как монеты, кости животных и металлическую фибулу-брошь, принадлежавшую воинам императорской гвардии.

По совокупности находок ученые сделали вывод, что дворец относится к эпохе правления римского императора Калигулы (37-41 годы нашей эры).

Однако самыми необычными находками оказались кости льва, зуб медведя, кости страусов и оленей, найденные посреди руин дворца. Историки знают, что дикие животные использовались для цирковых представлений римского императора.

Разные уровни сада соединяла белая мраморная лестница. Интерьеры дворца украшали «живые» фрески — настенные росписи на влажной штукатурке, облицованные разноцветной мраморной мозаикой.