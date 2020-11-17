Цымбалюк-Романовская не пришла на похороны своего бывшего мужа Джигарханяна

Пианистка объяснила мотивы своего поступка в беседе со StarHit.

Армена Джигарханяна не стало в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, он скончался от остановки сердца.

17 ноября популярнейшего советского и российского актера похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой, погибшей в 1987 году из-за отравления угарным газом. Присутствовавшие на траурной церемонии отметили отсутствие Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены актера.

В разговоре с журналистами она объяснила, почему проигнорировала прощание со своим бывшим супругом. По её словам, для неё это мероприятие якобы было «небезопасным».

Окружение актера, подчеркнула Цымбалюк-Романовская, «способно на любые поступки». «Как минимум, они бы пытались меня унизить, а это недопустимо для меня», — посетовала она.