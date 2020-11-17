В России начался вокальный конкурс «Песни Победы»

Подать заявки на участие в конкурсе смогут все желающие до 5 декабря 2020 года, сообщили организаторы.

Вокальный конкурс «Песни Победы» объявил Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) в честь 75-летия Великой Победы. По словам организаторов, проект призван помочь открыть новые имена артистов, «тонко чувствующих радость и боль родной страны и помогающих другим вновь гордиться нашей Победой».

Для участия в конкурсе необходимо сделать видеозапись своего исполнения песни о Победе и отправить ее организаторам конкурса на сайт песни-победы.рф. Профессиональное и народное жюри выберет кандидатов, которые затем примут участие в нескольких отборочных турах (в каждом по три конкурсанта). Итоги конкурса подведут 9 Мая 2021 года. Призовой фонд – 500 тыс. рублей.

В состав жюри входят композитор, саксофонист, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Пресняков ст., певица, актриса, ведущая, финалистка шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова, оперная певица, доктор музыкальных наук, профессор Любовь Казарновская, генеральный директор и художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, академик Российской академии радио, заслуженный работник культуры РФ Ирина Герасимова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко и другие известные деятели культуры.

Большинству песен о Победе уже 70-75 лет, но они не утрачивают своего влияния на слушателей.

«С первых дней Великой Отечественной войны создавались бессмертные песни, поднимавшие боевой дух солдат на передовой, помогавшие переживать все тяготы в тылу. Текст «Священной войны» Василия Лебедева-Кумача и Александра Александрова был опубликован в газетах 24 июня 1941 года, а уже спустя два дня новобранцы, готовые к отправке на фронт, исполняли ее на Белорусском вокзале. В суровые октябрьские дни, когда оккупанты неуклонно приближались к Москве, «Священная война» ежедневно звучала по советскому радио в 6 утра. Возможно, именно благодаря ей мы сумели выстоять, несмотря ни на что», — рассказывают организаторы конкурса..

Партнерами конкурса выступают Евразийская конфедерация обществ правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство «InterMedia», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания «Арт-Центр Плюс», Первое музыкальное издательство, фирма «Мелодия», журнал «Прямая речь».