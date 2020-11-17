В Кремле опровергли необходимость специальных мер поддержки для артистов в России

Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас российские власти не рассматривают введение каких-либо особых мер для поддержки артистической отрасли. «Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В настоящее время телесъемки и киносъемки продолжаются, они не запрещены при условии соблюдения всех требований санитарных властей, подчеркнул Песков. «Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, работают и театры, хотя и с известными ограничениями. Однако ограничения неминуемы в условиях свирепствующей пандемии, пояснил пресс-секретарь.

Ранее Валерий Меладзе заявил в своем Instagram, что артистам нужно отказаться от съемок в новогодних программах из-за запрета на массовые мероприятия. По его словам, таким образом можно привлечь внимание к проблеме артистов, которые остались без работы из-за пандемии.