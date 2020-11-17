В Кремле опровергли необходимость специальных мер поддержки для артистов в России

17.11.2020
По его словам, сейчас российские власти не рассматривают введение каких-либо особых мер для поддержки артистической отрасли. «Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается», — сказал пресс-секретарь главы государства.
В настоящее время телесъемки и киносъемки продолжаются, они не запрещены при условии соблюдения всех требований санитарных властей, подчеркнул Песков. «Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, работают и театры, хотя и с известными ограничениями. Однако ограничения неминуемы в условиях свирепствующей пандемии, пояснил пресс-секретарь.
Ранее Валерий Меладзе заявил в своем Instagram, что артистам нужно отказаться от съемок в новогодних программах из-за запрета на массовые мероприятия. По его словам, таким образом можно привлечь внимание к проблеме артистов, которые остались без работы из-за пандемии.