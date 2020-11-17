Новым президентом Всероссийского общества глухих стал автор поправок о статусе русского жестового языка

Решением XXVII съезда ВОГ президентом был избран Станислав Иванов, сообщила пресс-служба общества.

В программу нового президента вошли такие пункты, как укрепление социального партнерства с государством и другими общественными объединениями, продвижение поправок в законодательство, нацеленных на защиту прав глухих, организацию доступной юридической, медицинской и психологической помощи для инвалидов по слуху, решение проблемы дефицита сурдопедагогов и сурдопсихологов.

На съезде присутствовали секретарь Комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Владимир Попов, первый зампредседателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, представители Министерства юстиции РФ и другие.

Как говорится в сообщении, Иванов добился признания ВОГ единственным поставщиком услуг по переводу жестового языка, что сделало перевод более качественным. Кроме того, Иванов ─ один из инициаторов поправок в законодательство, повышающих статус русского жестового языка до полноценной лингвистической системы.

Членами ВОГ являются около 90 тысяч граждан с нарушениями слуха. ВОГ имеет 82 региональных и более 800 местных отделений на всей территории России.

В числе мероприятий ВОГ такие, как фестивали детского творчества, конкурсы концертных программ, конкурсы, фестивали жестовой песни и другие. В 1962 году в Москве был создан Театр мимики и жеста ВОГ. При содействии ВОГ созданы Ассоциация глухих художников России и литературное объединение «Камертон». Многие из мастеров живописи и графики являются членами Союза художников РФ, получившими признание на российских и международных выставках. Несколько членов «Камертона» состоят в Союзе писателей РФ.

ВОГ реализует комплекс мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни и проводит работу по вовлечению лиц с нарушениями слуха в занятия физкультурой и спортом.