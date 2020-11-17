На заброшенной ферме нашли тайник с оружием, которое могло изменить историю Британии

Открытие сделали археологи-любители при помощи металлоискателя, сообщает BBC News.

Энтузиасты любительского металлопоиска нашли боеприпасы, которые были отправлены Францией войскам якобитов под предводительством Чарльза Эдварда Стюарта в 1745 году. Судя по тому, что оружие пролежало до наших дней, оно так и не попало к своему адресату.

Схрон был найден неподалеку от шотландского озера Лохабер и одноименного населенного пункта. Археологи-любители нашли в нем 215 свинцовых шариков, в которых эксперты опознали круглые пули для мушкетов. Кроме того, были найдены монеты и позолоченные пуговицы.

По мнению ученых, в тайнике находится часть военного груза, который был отправлен Францией в поддержку восстания якобитов. Таким прозвищем называли сторонников возведения на престол Чарльза Эдварда Стюарта, потомка претендовавшего на английский престол Якова II.

В июле 1745 года принц высадился в шотландской Эрискее и поднял якобитское восстание против правившего Ганноверов. Принц получил поддержку почти всех горных кланов Шотландии.

В апреле 1746 года в битве при Каллодене погибло около 1500 якобитов. Многие историки полагают, что якобиты проиграли в решающей битве из-за нехватки боеприпасов.

Французское оружие, полагают ученые, могло бы изменить ход истории, если бы вовремя попало к якобитам. Однако оно было доставлено лишь спустя две недели после поражения якобитов в битве при Каллодене.

Видимо, его и нашли на заброшенной ферме на берегу озера. Установлено, что ферма когда-то принадлежала наставнику принца Чарли по гэльскому языку. Обнаруженные пули по размеру соответствуют калибру мушкетов, которые были у якобитов.