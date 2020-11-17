Родные погибших на перевале Дятлова собираются судиться с создателями сериала

Об этом рассказал адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, пишет ТАСС.

Как стало известно, родственники погибших не давали авторам картины согласие на использование в картине имен реальных людей. В связи с этим они намерены предъявить иск.

Использование в сериале имен, отчеств и фамилий покойных необходимо согласовывать с их живыми родственниками, отметил адвокат. «Сестра Игоря Дятлова сейчас планирует обращаться в суд», — заявил Черноусов.

По словам юриста, никто из съемочной группы не связывался с его подзащитными. Кроме того, решение судиться может быть вызвано расхождением истории, рассказанной в сериале, с версией родственников погибших.

Премьера сериала «Перевал Дятлова» прошла 16 ноября на телеканале ТНТ. В центре сюжета ведущий расследование майор КГБ Олег Костин, который отправляется из Москвы в Ивдель сразу после обнаружения первых тел на перевале. С самого начала майор осознает, что поход дятловцев столкнулся с мистическими и странными событиями.