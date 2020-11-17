Масштабная образовательная программа пройдет в рамках II-го Фестиваля русских зарубежных театров в Москве

Форум будет идти до 22 ноября на сценах театра «Et Cetera» п/р А. Калягина и «Современник» , сообщили в пресс-службе «Росконцерта».

Шесть русскоязычных зарубежных коллективов-участников из Абхазии, Белоруссии, Казахстан, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана представят Москве свои лучшие спектакли. Также для участников запланированы серия мастер-классов и дискуссионная деловая секция в Московском театре «Et Cetera» п/р А. Калягина. Проект реализуется по поручению Министерства культуры РФ при поддержке ФГБУК «Росконцерт».

17 ноября в 11:00 откроет образовательную спецпрограмму для руководителей и специалистов учреждений культуры Круглый стол «Русский театр. Проект будущего». Художественные руководители и директора театров стран СНГ и Балтии обсудят будущее русского театра в странах СНГ и Балтии, его миссию, перспективы, стратегии развития. Модераторы — Юлия Юдина и Алексей Козлов.

В 12:00 начнется образовательная программа. Первый мастер-класс, «Коммуникационная стратегия театра в предлагаемых обстоятельствах», проведет Юлия Юдина – начальник Информационно-аналитического отдела Центрального аппарата СТД РФ, куратор семинаров СТД РФ по интернет-маркетингу, преподаватель Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна». На мастер-классе разбирается алгоритм построения комплексной коммуникационной стратегии театра, охватывающей работу со всеми аудиториями - от учредителей и партнеров до зрителей театра.

Следующий мастер-класс, «Общение со зрителем. Техники персонализации», запланирован на 13:20. Прочитает ее Олег Соколов, руководитель отдела маркетинга Центра имени Вс. Мейерхольда, преподаватель Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна». В этой лекции разбираются инструменты интернет-маркетинга, направленные на развитие зрительской лояльности и предоставляющие возможности адресной работы с аудиторией.

Актуальной теме взаимодействия театра и цифровой среды и использования инструментов интернет-маркетинга для продвижения творческого продукта, которая в 2020 году обрела новые смыслы, посвящен мастер-класс Алексея Козлова «Интернет и театр. Точки роста». Алексей Козлов, директор АНО «Мастерская Современного Театра», генеральный продюсер сайта журнала Театр. Oteatre.info, управляющий директор Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», преподаватель продюсерского факультета РГИСИ, расскажет об успешных театральных кейсах времен пандемии и точках роста, которые дает нам это непростое время. Лекция начнется в 15:00.

Завершит образовательную программу в 16:10 мастер-класс «Клуб друзей театра. Практика создания стратегического партнерства». Спикер – Софья Апфельбаум, директор Российского академического Молодежного театра, преподаватель продюсерского факультета РУТИ-ГИТИС, Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна», кандидат искусствоведения. Пожертвования и формирование целевого капитала – активно используемые в некоммерческой среде, но пока еще мало понятные для театров, инструменты привлечения средств. На мастер-класса представлен уникальный опыт Клуба друзей Российского академического Молодежного театра.

Участники 2-го Фестиваля русских зарубежных театров: Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (г. Сухум, Республика Абхазия), Государственного ордена Дружбы народов русского драматического театра им. В.В. Маяковского (г. Душанбе, Республика Таджикистан), Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан), Национального академического драматического театра им. М. Горького (г. Минск, Республика Беларусь), Государственного Молодежного театра Узбекистана (г. Ташкент, Республика Узбекистан), Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова (г. Кишинев, Республика Молдова).