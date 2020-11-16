Во время прокладки канализации в Афинах нашли голову Гермеса возрастом более 2300 лет

О находке в центре столицы Греции сообщает Greek Reporter.

Открытие было сделано строителями, работавшими на улице Эолоос неподалеку от площади Агиас Иринис (Святой Ирины). В полутора метрах под землей эксперты обнаружили скульптурную голову бородатого мужчины.

По мнению специалистов, найденная скульптура является изображением бога Гермеса и относится к концу IV до нашей эры или началу III века до нашей эры. Археологи отмечают, что Гермес изображен на ней в зрелом возрасте, в то время как обычно его представляли более молодым.

Голова, по всей видимости, была частью колонны, стоявшей на перекрестке дорог и служившей дорожным знаком с указанием названия улицы. В Министерства культуры Греции отметили, что скульптура дошла до наших дней в очень хорошей сохранности, ее передали на хранение в Эфорат древностей.

В древнегреческой мифологии Гермес был богом торговли, хитрости, юношества и красноречия. Он служил вестником богов, свободно перемещаясь между мирами смертных и богов.