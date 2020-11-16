В Египте нашли клад золотых динаров Аббасидского халифата

Об открытии археологов сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Находку сделали эксперты совместной египетско-российской миссии в ходе раскопок на археологическом участке Дейр аль-Банат, расположенном в египетском городе эль-Файюм. Ученые нашли клад из золотых динаров, отчеканенных халифами династии Аббасидов.

Клад состоит из 28 золотых динаров и пяти их резаных частей, служивших аналогом мелких монет. Все монеты были отчеканены во время правления халифов из династии Аббасидов.

16 динаров датированы правлением халифа Багдада Аль-Муктадира Биллаха, правившего с 908 по 932 годы. Он вступил на престол в возрасте 13 лет, с переменным успехом воевал с соседями, разорив казну. В 932 году Аль-Муктадир был убит собственной стражей за воротами Багдада.

Кроме того, археологи нашли 10 динаров халифа Аль-Ради Биллаха (934-940) и два динара халифа Аль-Мутасима Биллаха (833-842). Монеты были уложены в полотно, свернутое в рулон и скрепленное глиняной печатью.

На печати остались символы, однако ученые не смогли их расшифровать из-за плохой сохранности. Эксперты надеются изучить их в лабораторных условиях.