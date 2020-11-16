Театр Комиссаржевской посвятит Жванецкому спектакль «В осколках собственного счастья»

Постановку покажут во вторник, 17 ноября, сообщает пресс-служба театра.

В память об умершем писателе-сатирике Михаиле Жванецком Театр имени Комиссаржевской представит спектакль режиссера Григория Дитятковского. Пьеса была написана в 2016 году по произведениям Жванецкого.

Спектакль представляет собой размышление о сегодняшнем дне, о жизни, людях, истории и нашем месте в ней. «О том, что сегодня является главным для каждого из нас, и о таких раздражающих понятиях, как совесть, честь, честность и скромность. О том, как жить в эпоху тотальной безграмотности и невежества. И как случилось, что поголовно все превратились в менеджеров среднего звена, не отвечающих ни за что? О мечтах, которые закончились и превратились в проекты», — говорится в описании постановки, опубликованном на сайте театра.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в 86 лет.